Специалисты высоко оценили состояние 30-летней Toyota Camry

Новые технологии и разнообразие брендов на рынке не смогли изменить привычки некоторых российских водителей при выборе машины. Даже несмотря на появление новых моделей, старые японские авто продолжают пользоваться спросом у наших соотечественников.

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Как утверждает "Автовзгляд", эта популярность не только обусловлена легендарным качеством и надежностью, но и подтверждается на практике в реальных условиях эксплуатации. Специалист портала убедился в этом на собственном опыте, внимательно осмотрев состояние двигателя тридцатилетнего седана Toyota Camry. Его интерес был вызван изучением инженерных решений тех лет, которые, по его мнению, актуальны и по сей день.

Представленный на осмотре "японец" был выпущен для рынка США и много лет назад приехал в нашу страну с пробегом в 48 тысяч километров (30 тысяч миль). За все время у него был один владелец, который за годы наездил 600 тысяч километров. Это и заставило его обратиться в сервис для капитального ремонта.

Однако после "вскрытия" двигателя выяснилось, что состояние распредвалов, вкладышей и самой головки блока цилиндров до сих пор не вызывает серьезных нареканий. Единственным элементом, который потребовал своевременной замены, оказались впускные и выпускные клапана. При этом на стенках цилиндров сохранился заводской хон, что свидетельствует об отсутствии задиров. В сервисе отметили, что данное состояние силового агрегата схоже с моторами корейских автопроизводителей, которые успели пройти до 100 тысяч километров.

Именно в этом, по словам специалистов, и кроется причина народной любви к старым японским машинам. При правильном уходе они могут проехать до миллиона километров, не доставляя особых хлопот своим владельцам.

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