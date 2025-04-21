В России выставили на продажу почти новый "Москвич-2141"

Последние 27 лет Москвич-2141 хранился в гараже в состоянии консервации. По словам владельца, в салоне все еще ощущается заводской запах, а техническое состояние машины почти идеальное.

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Эта модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1.6 литра (76 л.с.) и механической коробкой передач. Это классический переднеприводный 5-дверный хэтчбек с зеленым кузовом и оригинальным ПТС. Владелец — единственный собственник, автомобиль не попадал в事故 и предлагается в своем базовом варианте.

Отдельного внимания заслуживает государственный номер автомобиля — КTУ (коэффициент трудового участия), 303 (зеркалка), 77 (старая Москва). Его предлагают приобрести отдельно за 150 тыс. рублей, тогда как сам автомобиль оценивается в 700 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что компания «Рускомтранс», давний партнер Ульяновского автозавода, расширила ассортимент специальной техники новым аварийно-спасательным автомобилем (АСА). Машина основана на модели УАЗ «Профи» и предназначен для служб МЧС.

Напомним, что в Петербурге продали первые гибридные кроссоверы Voyah Freе, которые были собраны на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.