В ХМАО прошли испытания шин из инновационного синтетического каучука

Как отметил Анатолий Светликов, директор дивизиона «Транспорт» компании СИБУР, новый синтетический каучук обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики шин и может стать важным шагом в реализации программы импортозамещения.

© runews24.ru

Разработка полимерных материалов стала возможной благодаря переработке попутного нефтяного газа на заводах «СибурТюменьГаза» в Западной Сибири. Тестирование шин Ikon Autograph Snow 3 с инновационным каучуком проходило на замерзшем озере в Нижневартовске, где оценивались ключевые параметры, такие как сцепление, торможение и устойчивость на льду и снегу.

Владимир Барвинок, директор по развитию шинного подразделения Группы «Татнефть», отметил, что впереди ещё предстоит цикл лабораторных, стендовых и ресурсных испытаний, которые помогут окончательно оценить перспективы использования нового материала в серийном производстве. Следующим этапом будет замена дорогостоящего натурального каучука, поставки которого сейчас полностью зависят от стран Юго-Восточной Азии, сообщает URA.RU.

Ранее статистика показала спад в строительстве и добыче газа в ХМАО на фоне санкций. Кроме того, автодилеры Югры предостерегли от ожидания скорого возвращения Toyota, Kia и Hyundai.