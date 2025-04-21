Эксперт объяснил, почему двигатель автомобиля не запускается

Двигатель автомобиля является сложным техническим агрегатом, на работу которого влияют множество факторов. Причиной того может быть и низкое напряжение в бортовой системе, и отсутствие топлива в баке. Как правило, владельцы имеют возможность решить проблему самостоятельно, но в некоторых случаях им не избежать посещения СТО, заявил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

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Как заявил Балашов в интервью "Газете.Ru", самой распространенной неисправностью является севший аккумулятор. В такой ситуации при повороте ключа слышны частые щелчки, а на приборной панели мигают индикаторы. Для решения этой проблемы достаточно хорошо зарядить батарею либо "прикурить" от другой машины.

В том числе, по словам эксперта, многие водители не всегда следят за уровнем бензина в баке. Кроме того, индикатор уровня топлива может показывать неверные значения, особенно если автомобиль долго стоял под уклоном. Чтобы исключить эту причину, нужно замерить количество горючего.

В случае, если аккумулятор заряжен, но двигатель все еще отказывается запускаться, неисправность может скрываться в системе зажигания. В первую очередь стоит проверить свечи и катушки зажигания, если они вышли из строя, их надо сразу заменить.

Загрязнение топливного фильтра или проблемы с насосом могут привести к недостаточной подаче бензина в цилиндры. Для диагностики этого узла достаточно проверить давление в топливной магистрали.

Однако самой сложной проблемой может стать поломка датчика положения коленчатого вала. В этом случае, как объяснил эксперт, электронный блок управления может полностью блокировать запуск двигателя.

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