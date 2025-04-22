Коллекционный ВАЗ-2107 выставили на продажу по цене Lada Vesta

В Ставропольском крае на продажу выставили ВАЗ-2107, выпущенный 20 лет назад. Автомобиль находится в идеальном состоянии, а его пробег составляет всего 485 км.

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"Семерка" белого цвета, как утверждает владелец, покупалась и хранилась как коллекционная. ВАЗ-2107 2005 года выпуска действительно не имеет следов эксплуатации, на некоторых стеклах даже сохранена заводская пломба.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра мощностью 74 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Цена настоящей "капсулы времени" - 1,5 млн рублей. Новая Lada Vesta в базовой версии со 106-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП стоит 1,24 млн рублей, версия с вариатором и мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. оценивается в 1 575 000 рублей.