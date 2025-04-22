Российские дилеры продают авто, которые невозможно поставить на учет

С подобной проблемой столкнулся покупатель китайского электрокара HiPhi Z в Краснодаре. Автосалон передал клиенту машину с пакетом документов для постановки на учет, однако автовладелец не смог зарегистрировать электромобиль из-за недействующего паспорта технического средства. Эксперты заявляют, что подобными машинами торгуют даже крупные дилеры.

© Motor.ru

Продавец сообщил клиенту, что он не может поставить HiPhi Z на учет из-за коммерческого утильсбора, который будет списан в течение нескольких дней. Однако даже спустя месяцы покупателю так и удавалось зарегистрировать электромобиль. В результате автовладелец решил сдать проблемную машину, вернув потраченные деньги. Дилер же заявил, что предметом договора является лишь поставка заказчику самого автомобиля и после подписания акта приема-передачи обязательства считаются выполненными в полном объеме.

Игроки рынка считают, что многие дилеры в целях увеличения заработка пользуются услугами частных посредников, с которыми заключают договоры. Такие «помощники» демонстрируют автомобили и сопровождают сделку. При этом качество моделей подтвердить практически невозможно. В результате в салоны привозят битые автомобили, «конструкторы» и машины с юридическими проблемами. В таких случаях практически все риски ложатся на клиентов дилерских центров.

С 1 мая 2025 года большинство лазеек недобросовестных дилеров будет закрыто, поскольку утильсбор начнут рассчитывать по новой формуле, учитывающей реальную стоимость автомобиля. В случае отсутствия подтверждающих документов сумма доплат может достигать 60 процентов от цены машины. При таких правилах «серый» импорт станет невыгодным, однако стоимость транспортных средств может вырасти на четверть.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

В начале апреля таможня потребовала с покупателя гибридного Li L6 более 600 тысяч рублей утильсбора. Эксперты сообщили, что россиянам стали начислять «коммерческий» налог по новой ставке.