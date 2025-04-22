Какие модели Kia вернут в Россию первыми

Тема возвращения Kia в Россию остается популярной несмотря на то, что явных предпосылок для возобновления поставок авто южнокорейской марки так и не появилось. Тем не менее, если все-таки допустить, что Kia идет в РФ, то интересно, с какими моделями. Эксперт Олег Мосеев в беседе с aif.ru предположил, какие авто могли бы поставляться в нынешней ситуации по каналу официального импорта.

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"На первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это, к примеру, Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели", - сказал специалист, отметив, что поставки "бюджетников" невыгодны из-за утильсбора, который "полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей".

Ранее другой эксперт, вице-президент Национального автосоюза Ян Хайцеэр, высказал мнение, что Hyundai и Kia могут тайно вернуться в виде "конструктора".