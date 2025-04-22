Audi готовит самый большой кроссовер в истории марки

Audi готовится бросить перчатку законодателям сегмента гигантских внедорожников BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Новый Audi Q9, который, по предварительным данным, поступит на рынок в 2027 году, станет самым большим кроссовером в истории марки. И если вы думаете, что это просто «ещё один большой Audi», то не спешите с выводами — у него есть V8, три ряда сидений и спортивная модификация SQ9, которая уже «летает» по Нюрбургрингу.

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Первый взгляд: мускулы и элегантность

На шпионских снимках прототип Q9 выглядит внушительно. Громадная радиаторная решётка, узкие, словно прорезанные в кузове, дневные ходовые огни и скрытые основные фары задают передней части стремительный тон. Капот с выразительными линиями, мощные расширенные арки и вытянутый силуэт кузова создают образ уверенного в себе и престижного автомобиля. Несмотря на внушительные размеры, свесы у кроссовера короткие, что также намекает на динамичный нрав. Крыша плавно ниспадает к задней части, переходя в компактный спойлер.

Сзади — лаконичная форма кормы с узким стеклом, изящная дверь багажника и, предположительно, сплошная светодиодная полоса, объединяющая задние фонари. Складывается ощущение, что без подобной светящейся перекладины не обходится ни один современный SUV, особенно премиальный. Что касается «заряженной» версии SQ9, также попавшей в объектив фотошпионов, то у неё заметны сдвоенные выхлопные патрубки — верный признак серьёзных намерений мотористов из Ингольштадта.

Размер имеет значение

Audi Q9 станет прямым конкурентом BMW X7 и Mercedes GLS, длина которых составляет соответственно 5 151 и 5 130 мм. Сам Q9, очевидно, будет не меньше. На выбор будущим покупателям предложат самые разные варианты компоновки салона: от стандартной трёхрядной версии до более эксклюзивной шестиместной конфигурации с двумя капитанскими креслами во втором ряду — аналогично тому, что предлагает Bentley Bentayga.

Модель будет ориентирована, в первую очередь, на рынки США, Китая и стран Персидского залива, где любят (и покупают) автомобили больших размеров и соответствующего статуса.

Платформа и моторы

В основе Q9 лежит удлинённая версия новой платформы PPC (Premium Platform Combustion) от головной корпорации Volkswagen Group, созданной для моделей с продольно установленными ДВС. Это позволит Audi использовать топовые силовые агрегаты, включая V8.

Особый интерес вызывает SQ9, ведь именно он может стать витриной инженерной мощи немецкой марки. По неофициальной информации, под её капотом окажется гибридная силовая установка: 4,0-литровый V8 с двумя турбинами в паре с электромотором, встроенным в коробку передач. Такая комбинация способна развивать до 782 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента, что поставит SQ9 в один ряд с Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid и Mercedes-AMG GLS 63.

Эта гибридизация не только ради мощности, она призвана помочь модели соответствовать ужесточающимся экологическим нормам на глобальных рынках.

Когда ждать?

Премьера Audi Q9 ожидается в 2026 году, а на рынок он выйдет в начале 2027-го. Ориентировочная стартовая цена составит около 120 000 евро (12 млн рублей). Конечно, в базе это будет далеко не «пустой» автомобиль, ведь Audi традиционно комплектует свои флагманские модели весьма богато.

SQ9, скорее всего, поступит в продажу одновременно или с небольшим отставанием, чтобы сразу обозначить спортивную вершину линейки.