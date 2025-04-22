Какие Lada Vesta покупают чаще всего

В первом квартале 2025 года в РФ было продано 23 357 автомобилей семейства Lada Vesta, большинство из которых оснащены автоматической коробкой передач, сообщает "Автостат".

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"Весту" с вариатором купили 68,5% клиентов, оставшиеся 31,5% выбрали, соответственно, версии с 5- и 6-ступенчатыми МКП.

"Если рассматривать аналогичные показатели по 2024 году, то тогда доля АТ в продажах "Весты" была заметно ниже. Так, в целом по семейству она составляла 28%, причем у седанов этот показатель находился на уровне 18%, а у универсалов был равен 53%", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в январе-марте 2024 года доля Lada Vesta с автоматической трансмиссией в общем объеме составляла 28%, причем большинство клиентов - 53% - выбирали универсалы.

Вариатор на Lada Vesta доступен в паре как с базовым мотором на 106 л.с., так и с топовым двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Цена на седан с АТ в качестве трансмиссии - от 1 575 000 рублей, универсал стоит от 1 705 000 рублей.

На прошлой неделе на АвтоВАЗе началось серийное производство Lada Iskra, которая встанет на ступень ниже Vesta, при этом новое семейство модели президент компании Максим Соколов определил как флагманское по многим параметрам.