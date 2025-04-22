Как изменилась стоимость подержанных корейских седанов в 2025 году

Редакция 110km.ru проанализировала собственную базу объявлений о продаже четырех моделей — Hyundai Solaris, Elantra, Kia Rio, Cerato — и выяснила, что цены на них менялись разнонаправленно.

Сайт 110km.ru проанализировал собственную базу объявлений о продажах четырех корейских седанов в возрасте 4 и 8 лет и выяснил, как изменились их цены с начала 2025 года. Так, Hyundai Solaris сильно потерял в цене. Например, машины 2021 года выпуска подешевели с 2,13 до 1,66 миллиона рублей, а «восьмилетки» — с 1,45 до 1,27 миллиона.

В отличие от Solaris подержанные Elantra в 2025 году только дорожали. Цены выросли с 1,49 до 1,54 миллиона рублей для машин 2017 года, но у четырехлетних автомобилей динамика была ещё больше: средние цены на них поднялись с 1,23 до 1,77 миллиона рублей. В свою очередь, Kia Rio тоже стал дешевле, потому что вместо подержанного можно купить новый Solaris KRS. А вот на Cerato цены практически не изменились.

Зафиксировано небольшое падение с 1,49 до 1,46 миллиона рублей у машин 2017 года, что указывает на стабильный баланс спроса и предложения на вторичном рынке. Сходным образом обстоят дела и с автомобилями 2021 года, стоимость которых тем не менее показала небольшой рост — с 2,13 до 2,17 миллиона рублей.