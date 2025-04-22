Названы главные проблемы льготных автокредитов для семей с детьми

В России планируют расширить льготное автокредитование, предоставив семьям с детьми возможность покупки авто. Однако успех реализации этой инициативы пока остается спорным, а одной из ключевых проблем является отсутствие хороших семейных машин, заявил 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

© Газета.Ru

Пока неизвестно, смогут ли льготным кредитом воспользоваться все семьи с несовершеннолетними детьми, или это будут только многодетные семьи – во втором случае успеха от реализации идеи не будет, считает специалист. Это связано с тем, что сегодня российская промышленность не готова к выпуску минивэнов для семей, пояснил он.

«У нас их никогда особо и не было, кроме короткой жизни модели АвтоВАЗа, которая называлась «Надежда», — заявил эксперт, напомнив, что выпускалось авто на базе «Нивы».

К семейному авто, но с натяжкой, можно отнести, по его мнению, фургон «Соболь». А в целом среди новых моделей – таких, как Lada Iskra или новая «Аура» нет таких, в которые бы поместилась многодетная семья, подчеркнул автоэксперт.

Оперативно обеспечить наличие минивэнов на российском рынке могли бы китайские компании, однако таких предложений пока не было, добавил Хайцеэр. Пока есть только большие кроссоверы с сиденьями в три ряда, но распространить на них льготное кредитование будет сложно, так как речь идет об иномарках. При этом саму инициативу о льготном кредитовании он назвал важной как для отрасли, так и для самих жителей.

«Протяженность дорог в нашей стране составляет 17 миллионов километров, и не везде есть автобусная остановка, поезд и тем более самолет», — заключил автоэксперт.

Напомним, министр промышленности Антон Алиханов до этого сообщил, что семьи с детьми смогут вновь оформить льготные автокредиты на российские автомобили – по его словам, программу планируют расширить уже в апреле. Для семей с детьми базовая скидка составит 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25% при стоимости авто до 2 млн рублей. Ожидается, что это подстегнет спрос на перенасыщенном рынке.

Ранее стало известно о резком снижении среднего размера автокредита в России.