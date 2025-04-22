Как не пострадать от уловок мошенников, продающих авто из-за рубежа

Несмотря на повышение таможенных пошлин, покупка автомобилей за рубежом все так же популярна у жителей Прикамья. Еще бы, ведь продавцы, так называемые перегонщики, обещают приемлемые цены, которые уже не встретишь в российских автосалонах. Однако соблазнительное предложение зачастую приводит не только к приобретению "подшаманенной" после серьезной поломки или аварии машины, но и к потере денег.

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В подобную неприятную историю попал житель города Березники. С представителями компании, которая якобы занимается выкупом иномарок, он познакомился в одном из мессенджеров. Клиенту сразу предложили множество автомобилей с небольшим пробегом и прекрасными характеристиками, словно на них и не ездили. Из этого великолепия, порожденного, по словам продавцов, европейской аккуратностью, он выбрал Mazda СХ5. Через некоторое время получил акт осмотра авто и принял решение о покупке.

Обычно в таких сделках покупатель обязуется полностью или частично внести деньги за машину, а также заранее оплатить таможенное оформление. То же самое сделал наш герой: подписал договоры купли-продажи и оказания услуг и перевел на указанный счет 1,3 миллиона рублей, но кроссовера так и не дождался - продавцы перестали выходить на связь и заблокировали клиента в мессенджере. В полиции возбудили уголовное дело по статьте 159 УК РФ "Мошенничество".

По словам юриста Александра Дерендяева, проведение сделки в дистанционном формате должно было насторожить покупателя: крупную сумму он перевел юридическому лицу, о котором ничего не знал. Ему следовало проверить, есть ли у компании сайт, найти отзывы клиентов.

- Этот случай напоминает вишинг - форму социальной инженерии, когда мошенники используют звонки или мессенджеры для общения с жертвой и применяют уловки, чтобы скрыть недостатки товара, - отметил эксперт.

Так, довольно часто иномарки приходят с не полностью уплаченным утилизационным сбором, то есть по заниженной ставке. В итоге покупатель при регистрации сталкивается с необходимостью доплатить за машину. Ударить по карману могут и скрытые дефекты, например, когда транспортное средство полностью или частично находилось под водой или пострадало после серьезной аварии. Еще одна проблема - задержка поставки из-за затянувшегося на месяцы таможенного оформления.

Чтобы обезопасить себя, лучше обращаться к ответственным дилерам с десятками успешных сделок за несколько лет работы.

Но, даже если компания вызывает доверие, договор нужно внимательно проанализировать с опытным юристом. В документе обязательно должны быть пункты, предусматривающие ответственность поставщика за предоставление недостоверной информации о технических характеристиках ТС, истории его эксплуатации, а также за нарушение сроков поставки автомобиля в Россию и передачи его новому владельцу, в частности, полный возврат денежных средств.