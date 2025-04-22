Что возили в багажнике советского автомобиля

В багажнике советской машины часто возили канистру с бензином и запчасти

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Советский автолюбитель был не просто водителем, а настоящим многозадачным специалистом – механиком, снабженцем и стратегом в одном лице. Поэтому багажник советского автомобиля превращался в мобильный склад, мастерскую и кладовую запасов, где всегда было всё необходимое, напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

Что же обычно лежало в багажнике? Прежде всего, канистра с бензином, ведь бензоколонки были не везде. Часто это была металлическая канистра объемом 10 или 20 литров, снабженная шлангом или воронкой. Также обязательным атрибутом дальних поездок был набор инструментов: ключи на 10, 13 и 17, домкрат, баллонник, отвертки, молоток, а также проволока и изолента для экстренных починок. Иногда в багажнике можно было найти запасной ремень генератора или трос.

Также советские автолюбители всегда возили с собой запчасти «на всякий случай». Свечи, прокладки, шланги, лампочки, катушка зажигания, предохранители – всё это лежало под рукой, чтобы не искать по трассе в случае поломки. Бывалые автомобилисты даже возили запасной бензонасос, чтобы в любой момент можно было починить машину и продолжить путь. Важным элементом путешествия также были насосы (ножные или ручные). Запаска, как правило, лежала отдельно под ковриком или прямо в багажнике.

Кроме технических принадлежностей в багажнике можно было найти провиант и термос с чаем или кипятком. В багажнике часто можно было найти одеяло или плед, складной стул, топор и трос: стул – для отдыха в дороге, топор – на случай, если дерево упадет на трассу, а трос был всегда под рукой – «вдруг кого тащить» или самому просить о помощи.

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Багажник советского автомобиля был настоящей капсулой выживания. В нем было все, чтобы починиться, согреться, перекусить и дотянуть до ближайшей цивилизации.