В РФ привезли Hyunai ix35 за 2,6 млн рублей

В российских автосалонах снова появился Hyundai ix35 — некогда популярный кроссовер, который теперь поставляется по параллельным каналам. Это обновлённая версия для китайского рынка, отличающаяся от модели, ранее продававшейся в России официально.

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Цена и комплектация

Официальный дилер Changan в Екатеринбурге предлагает ix35 за 2 590 000 рублей в минимальной конфигурации. Примерно за эти же деньги предлагается топовая Lada Vesta. Автомобиль оснащён:

1,4-литровым турбомотором (140 л.с.)

7-ступенчатым роботом

передним приводом

комплектацией GLS Leading (10,4-дюймовый сенсорный экран, цифровая приборная панель, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроники, мультируль, люк и др.)

В продаже также есть два аналогичных экземпляра в Екатеринбурге по цене 3,2 млн рублей.

Особенности модели

Китайский Hyundai ix35 построен на платформе предыдущего поколения Kia Sportage и получил многорычажную заднюю подвеску, что улучшает комфорт и управляемость.

Таким образом, поклонники корейского бренда могут рассмотреть эту модель как альтернативу новым кроссоверам на российском рынке.