В РФ привезли Hyunai ix35 за 2,6 млн рублей

По цене топовой Vesta. В РФ возобновили продажи Hyunai ix35 за 2,6 млн рублей
В российских автосалонах снова появился Hyundai ix35 — некогда популярный кроссовер, который теперь поставляется по параллельным каналам. Это обновлённая версия для китайского рынка, отличающаяся от модели, ранее продававшейся в России официально.
Цена и комплектация
Официальный дилер Changan в Екатеринбурге предлагает ix35 за 2 590 000 рублей в минимальной конфигурации. Примерно за эти же деньги предлагается топовая Lada Vesta. Автомобиль оснащён:
- 1,4-литровым турбомотором (140 л.с.)
- 7-ступенчатым роботом
- передним приводом
- комплектацией GLS Leading (10,4-дюймовый сенсорный экран, цифровая приборная панель, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроники, мультируль, люк и др.)
В продаже также есть два аналогичных экземпляра в Екатеринбурге по цене 3,2 млн рублей.
Особенности модели
Китайский Hyundai ix35 построен на платформе предыдущего поколения Kia Sportage и получил многорычажную заднюю подвеску, что улучшает комфорт и управляемость.
Таким образом, поклонники корейского бренда могут рассмотреть эту модель как альтернативу новым кроссоверам на российском рынке.