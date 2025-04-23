У «китайского Hummer» M-Hero появится младший брат

Под брендом Mengshi выпустят компактный внедорожник с технологиями Huawei. Новинка получит обозначение M817 и станет первым «интеллектуальным» китайским вездеходом на все случаи жизни. У машины будет постоянная связь с «облаком», продвинутая мультимедиа и автопилот третьего уровня.

© Motor.ru

Внедорожник Mengshi M817 — это результат сотрудничества Dongfeng Mengshi Technology и Huawei. Модель первой обзавелась программно-аппаратной архитектурой Tianyuan с доступом к «облачным» сервисам и интеллектуальной системе вождения Huawei Qiankun ADS 4.0. Новый автопилот соответствует третьему уровню автономности. Он работает в любую погоду и «думает» почти как человек.

© Mengshi

Вероятно, M817 также достанется цифровой кокпит на HarmonyOS Space 5. Операционная система основана на гибридной ИИ-модели MoLA, объединяющей нейросети DeepSeek и Pangu с вертикальными AI-агентами. Дисплей HarmonyOS Cockpit 5 имеет диагональ 16,1 дюйма, показывает картинку с разрешением 3K и охватывает 98% цветового пространства P3.

© Mengshi

Силовая установка у M817 будет гибридной — так считает, например, китайское издание Autohome. Как и у старшего M917 (в России продается под именем M-Hero), она может включать «турбочетвёрку» 1.5 и несколько электромоторов. По словам Dongfeng, модель фокусируется на трех основных аспектах: городских и загородных поездках, а также дальних путешествиях. Причем габариты выбраны таким образом, чтобы конкурировать с традиционными внедорожниками и кроссоверами повышенной проходимости. Публичная премьера M817 состоится на Шанхайском автосалоне.