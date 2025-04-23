Как делают японско-шведско-российские шины Gislaved

Со стороны бывший завод компании Bridgestone, расположенный на восточной окраине Ульяновска, своей формой напоминает океанский лайнер: те же неимоверная длина, множество надстроек и… ослепительная белизна. На том, чтобы стены были именно белыми, в своё время настояли японцы. А сейчас предприятие перешло новому владельцу — шинному холдингу Cordiant.

© Motor.ru

В 2016 году, когда этот завод только запускался, тогдашний глава ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Хироми Танигава говорил: «Наша марка застряла во втором эшелоне… Но после старта производства отношение потребителя должно измениться. Ведь одновременно изменятся логистика, ассортимент моделей и маркетинговый подход».

© Cordiant

Представители страны Восходящего солнца действительно считали российский рынок настолько важным, что наполнили стены цехов самым современным оборудованием, вложив немалые 350 миллионов долларов инвестиций. Закупщики сразу нашли локальных поставщиков, чтобы снизить себестоимость: 40% закупаемых компонентов изначально были отечественными.

Более того, менеджмент компании принял несвойственное для японцев решение заменить своего соотечественника «иноземцем». Перед запуском оборудования место Хироми Танигавы занял Джеффри Гловер — тот самый американец, что прежде рулил совместным предприятием GM-АвтоВАЗ, где делали внедорожники Chevrolet Niva.

© Cordiant

Гловер открыто подмечал скрупулёзность азиатских владельцев, но искренне удивлялся некоторым операционным решениям. Например, зачем весь объём выпускаемой продукции нужно отправлять на московский склад? Ведь покупатели покрышек из соседних Самары, Казани и Чебоксар фактически оплачивают двойную дорогу шин.

К решениям американского управленца прислушивались, очевидные странности устраняли. К началу 2022 года конвейер имел возможность ежедневно выпускать 12 000 шин размером от 13 до 19 дюймов. Около 20% продукции отгружалось на экспорт — в первую очередь, в Грузию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Армению.

© Cordiant

© Cordiant

Мы специально расписываем «дела давно минувших дней» настолько подробно. Важно подчеркнуть, что ульяновская площадка, будучи самым современным заводом во всей глобальной сети Bridgestone, была любимым ребёнком любящих родителей.

Вот тому другой пример. Во многих компаниях предусмотрены принципы постоянного улучшения производственных процессов. Но руководство «Бриджстоуна» собирало идеи этих самых улучшений на всех уровнях — от рядовой уборщицы до генерального директора: в работе участвовал каждый из девятисот сотрудников предприятия.

© Cordiant

© Cordiant

В марте 2022 года производство остановилось. Но так как специалисты шинной индустрии — товар фактически штучный, всем продолжали платить 100-процентные оклады. Японские владельцы надеялись, что международное давление на компанию ослабнет, после чего конвейер возобновит работу… Но этого не случилось.

В позапрошлом декабре российский завод Bridgestone отошел компании S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна и стал частью созданного на базе АО «Кордиант» шинного кластера. В него же вошли предприятия в Омске и Ярославле и калужский завод Continental, также выкупленный у иностранного собственника. Позже, осенью 2024 года, образовавшийся холдинг «Кордиант» был приобретен структурой Алексея Мордашова «Севергрупп». Сейчас завод в Ульяновске называется Gislaved — этот изначально шведский бренд принадлежит российскому шинному холдингу после сделки с Continental летом 2023 года.

© Cordiant

© Cordiant

© Cordiant

«Наша главная задача — сохранить буквально всё: персонал, технологии, качество, а главное — ту самую корпоративную культуру, которой действительно известен этот завод», — рассказал «Мотору» глава АО «Кордиант» Вадим Володин.

И действительно: весь штат персонала, полный комплект оборудования и даже пресс-формы бывших японских моделей остались… Разве что, локальных поставщиков стало больше — наши фирмы теперь отгружают около половины компонентов, хотя особо важные по-прежнему приходится возить из-за рубежа, с более сложными цепочками поставок.

© Cordiant

Технология производства упрощённо выглядит так. В двух трёхэтажных миксерах одновременно готовятся до 100 видов резиновых смесей, так как для изготовления каждой покрышки необходимо до 10 разных составов! Скажем, несколько слоёв одного только протектора требуют четырёх-пяти видов. Работа шиносборочных станков Cimcorp вообще кажется чистой магией: слои корда, лента протектора и боковины буквально «склеиваются», чтобы получилась напоминающая слик «зелёная шина» — так называют заготовку, которую ждёт вулканизация. И уже пройдя пресс-вулканизатор, «зелёная шина» становится настоящей.

Кстати, на вулканизацию собранные покрышки перемещаются… под потолком цеха. Для этого предусмотрены специальные корзины со страховкой от падения — это совершенно уникальная конвейерная система, аналогов которой нет больше нигде. (Мы-то помним, что этот завод — любимый ребёнок любящих родителей…)

Прежде, чем отправиться на склад, шина проходит процедуры визуального контроля и… бритья. Готовое колесо после вулканизации имеет множество резиновых волосков на поверхности протектора: большую часть этих самые волосков сначала удаляет специальная машина, а дочиста поверхность «добривает» оператор.

© Cordiant

© Cordiant

После осмотра человеком уже роботы проверяют массу, габариты и балансировку каждой покрышки. В брак после этих тестов уходит меньше одного процента продукции, при этом около 30 шин ежедневно восстанавливают, устраняя мелкие визуальные дефекты: «На прилавке колесо должно выглядеть идеально», — считают заводчане.

Ещё одна принципиальная позиция — не экономить на мелочах. Инженеры Bridgestone считали, что бортовые кольца нужно дополнительно «прихватывать» тканевой изолентой. Это повышает себестоимость, однако гарантирует, что концы стальной проволоки, из которой свёрнуты кольца, не вылезут наружу. И новый менеджмент сохранил этот ритуал.

© Cordiant

Первой началось производство летней шины Cordiant Run Tour, в названии которой легко угадывается Bridgestone Turanza. Кроме того, стартовал серийный выпуск зимних шипованных моделей Cordiant Snow Max 7000 и Gislaved Spike Control — это реинкарнации Bridgestone Ice Cruiser 7000 и Bridgestone Blizzak Spike-02, соответственно.

© Cordiant

Правда, пока загрузка будет половинной: в этом году хотят сделать максимум 1,2 миллиона шин. В гамму войдут около дюжины типоразмеров диаметром от 14 до 18 дюймов, а впереди — освоение более крупных исполнений, к которым российскую публику за последние годы приучили китайские автопроизводители.

В любом случае, Cordiant Run Tour, Cordiant Snow Max 7000 и Gislaved Spike Control — это старые-добрые «Бриджи», которые по составу, качеству и набору своих свойств не отличаются от оригинала. Вся разница — в названии. /m