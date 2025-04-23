Что нельзя делать с авто в жару

Жара - это настоящий стресс не только для водителя, но и для автомобиля. Высокие температуры влияют практически на все системы: от охлаждения двигателя до электрики и шин. Летом машина работает в экстремальных условиях, поэтому ошибки в эксплуатации становятся особенно дорогими.

© Российская Газета

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказал "Российской газете" о том, что категорически не стоит делать с машиной в жаркую погоду, если вы не хотите перегрева, отказа кондиционера или взрыва шины на трассе.

1. Эксплуатация с устаревшим или неподходящим антифризом

Антифриз в жару - критически важный элемент системы охлаждения. При перегреве двигателя увеличивается давление в системе, расширяются металлы, растёт риск кавитации и пробоя прокладки ГБЦ. Старый или некачественный охлаждающий состав теряет теплоотводящие свойства и может привести к локальному перегреву в зоне цилиндров. Особенно опасно смешивать разные типы антифриза - это вызывает выпадение осадка и закупорку радиатора.

2. Парковка под прямыми солнечными лучами без защиты

Длительное нахождение под солнцем разрушает лакокрасочное покрытие кузова, приводит к выцветанию, образованию микротрещин и потере блеска. Внутри салона страдают пластиковые панели, обивка и элементы мультимедиа. Температура внутри может достигать 70°C, что негативно влияет на электронику, прокладки, герметики и даже разъёмы.

3. Включение кондиционера сразу на максимум

Резкий запуск климатической системы при высоких температурах создаёт резкую нагрузку на компрессор. Это может вызвать скачок давления в системе, что чревато износом компрессора, нарушением герметичности или образованием влаги внутри. Оптимально перед запуском проветрить салон и включить вентилятор на обдув, только затем - кондиционер.

4. Заправка топливного бака "под завязку"

В жаркую погоду топливо расширяется. При полном баке топливо может попасть в систему улавливания паров (EVAP), что ведёт к сбоям в её работе, загрязнению угольного адсорбера и появлению ошибок в ЭБУ. Кроме того, пары бензина под давлением повышают риск утечки и воспламенения.

5. Игнорирование состояния аккумулятора

Высокие температуры вызывают интенсивное испарение электролита, ускоряют химическое старение пластин и снижают срок службы батареи. При этом летом это может быть незаметно, поскольку двигатель легче заводится. Однако АКБ теряет ёмкость, и при резком увеличении нагрузки (например, в пробке с кондиционером, музыкой и зарядками) она может "упасть" в ноль.

6. Повышенное давление в шинах ради экономии топлива

На жаре воздух в шинах расширяется, и давление в колесе, накачанном в "холодном" состоянии, может вырасти на 15-20%. Это увеличивает риск деформации шины, ухудшает сцепление с дорогой, усиливает износ по центру протектора, а на высоких скоростях - может привести к разрыву шины. Особо опасно на старых покрышках или при езде с перегрузом.

7. Отказ от обслуживания системы кондиционирования

Даже если система охлаждает салон, внутри может накапливаться грязь, влага и микроорганизмы. Это приводит к коррозии испарителя, снижению эффективности охлаждения и появлению неприятного запаха. В жару кондиционер работает с высокой нагрузкой, и без регулярной чистки и замены фильтра он теряет ресурс в 1.5-2 раза быстрее.