Эксперт Чихринова: с приходом весны лучше залить в авто масло большей вязкости

Россиянам рассказали, что проверить в автомобиле и к каким поломкам нужно быть готовым после зимы, сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта Александры Чихриновой, в зимнее время детали машины изнашиваются быстрее. В поломках виноваты как морозы, так и реагенты, состояние дорог. Грязь оседает на кузове, днище и ходовой части машины. В результате едкие примеси вместе с конденсатом разъедают лакокрасочное покрытие.

Избавиться от налета на кузове поможет тщательная мойка авто с использованием специального шампуня. Увидев коррозии, необходимо зачистить их наждачной бумагой или воспользоваться растворителем ржавчины. После этого следует нанести грунтовку и покрасить проблемный очаг. Также, по словам эксперта, необходимо обработать днище машины резинобитумным антикором.

Также с приходом весны необходимо залить масло большей вязкости. Оно обеспечит более качественное смазывание деталей двигателя, считает Чихринова.

"Проверьте состояние тормозной жидкости, так как старая может закипеть и подвергнуть машину и водителя риску при экстренном торможении", – добавила она.

Кроме того, после зимы нужно проверить работу кондиционера, заменить воздушный и салонный фильтры, так как они собирают много грязи.

Отмечается, что лучше всего осматривать авто и приводить его в порядок, когда температура воздуха ночью стабильно выше 5 градусов.

Россиянам также рассказали, как уберечь свой автомобиль от выгорания на солнце. Эксперт Валерий Арутин рекомендует парковать машину в тени или накрывать ее чехлом, пишет RT.

По его словам, солнце и высокая температура воздуха негативно влияют и на салон авто. Чтобы уберечь интерьер от перегрева, можно оставить стекла немного опущенными. Также можно установить светоотражающие шторки на лобовое стекло. Они уменьшат проникновение ультрафиолетовых лучей, из-за которых быстрее стареют пластиковые детали, считает Арутин.

Ранее автолюбителям объяснили, стоит ли брать китайские машины на фоне низких продаж. По мнению эксперта, такие машины действительно плохо продаются, поэтому компании предлагают покупателям "очень интересные скидки". При этом специалист предупредил о возможных рисках с обслуживанием: если компания действительно уйдет, могут возникнуть сложности с деталями для авто.