Россиян предупредили, какие автомобили быстрее всего выгорают на солнце
Некоторые оттенки цвета кузова более склонны к выгоранию, чем другие, однако современные технологии покраски очень продвинулись вперед. Об этом сообщил эксперт журнала «Авто.ру» Валерий Арутин.
Он объяснил, что машины покрывают прозрачным слоем лака, который защищает краску от ультрафиолета, однако он тоже требует ухода. Со временем воздействие окружающей среды, мойка, смахивание щеткой снега приводят к микроповреждениям этого слоя. Из-за этого кажется, что краска потускнела.
— Поэтому правильнее будет сказать, что выгорают быстрее те автомобили, за которыми меньше ухаживают, — рассказал специалист.
Эксперт объяснил, что для поддержания и восстановления цвета автомобиля необходимо регулярно очищать и полировать кузов. Также лучше соблюдать простые рекомендации: не парковаться под солнцем или накрывать машину специальным чехлом. Чтобы позаботиться о салоне, можно обеспечить вентиляцию, приоткрыв окна.
— Второй совет: используйте светоотражающие шторки на лобовое стекло, при необходимости на боковые. Они уменьшат проникновение ультрафиолетовых лучей, из-за которых активнее стареют пластиковые детали и текстильные материалы, — добавил он.
Специалист порекомендовал уделить внимание системам охлаждения, прежде всего двигателя. Важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, осматривать патрубки и шланги. Со временем они теряют эластичность и могут подтекать. От жары старые шланги могут лопнуть. По этой же причине необходимо проверять работу клапана, который располагается в крышке расширительного бачка.
— Не забудьте про мойку радиаторов — вас может удивить, как много грязи оседает на этих элементах, тем самым снижая их эффективность. Прибегать к ней рекомендуется не реже одного раза в два года, — заключил эксперт в беседе с RT.
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