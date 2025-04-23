Какие автомобили быстрее всего выгорают на солнце

Некоторые оттенки цвета кузова более склонны к выгоранию, чем другие, однако современные технологии покраски очень продвинулись вперед. Об этом сообщил эксперт журнала «Авто.ру» Валерий Арутин.

© Вечерняя Москва

Он объяснил, что машины покрывают прозрачным слоем лака, который защищает краску от ультрафиолета, однако он тоже требует ухода. Со временем воздействие окружающей среды, мойка, смахивание щеткой снега приводят к микроповреждениям этого слоя. Из-за этого кажется, что краска потускнела.

— Поэтому правильнее будет сказать, что выгорают быстрее те автомобили, за которыми меньше ухаживают, — рассказал специалист.

Эксперт объяснил, что для поддержания и восстановления цвета автомобиля необходимо регулярно очищать и полировать кузов. Также лучше соблюдать простые рекомендации: не парковаться под солнцем или накрывать машину специальным чехлом. Чтобы позаботиться о салоне, можно обеспечить вентиляцию, приоткрыв окна.

— Второй совет: используйте светоотражающие шторки на лобовое стекло, при необходимости на боковые. Они уменьшат проникно­вение ультра­фиолетовых лучей, из-за которых активнее стареют пластиковые детали и текстиль­ные материалы, — добавил он.

Специалист порекомендовал уделить внимание системам охлаждения, прежде всего двигателя. Важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, осматривать патрубки и шланги. Со временем они теряют эластичность и могут подтекать. От жары старые шланги могут лопнуть. По этой же причине необходимо проверять работу клапана, который располагается в крышке расширительного бачка.

— Не забудьте про мойку радиаторов — вас может удивить, как много грязи оседает на этих элементах, тем самым снижая их эффективность. Прибегать к ней рекомендуется не реже одного раза в два года, — заключил эксперт в беседе с RT.

Автоэксперт Максим Кадаков объяснил, как подготовить машину к летнему сезону. Он также дал рекомендации по смене зимней резины.