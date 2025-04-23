Дилер назвал дату старта продаж доступного Jaecoo J5 в России

У одного из крупных дилерских холдингов новый Jaecoo J5 появится в продаже летом 2025 года, удалось выяснить "Российской газете".

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Jaecoo J5 является самым младшим в модельной линейке, а потому - самым доступным. Для примера: Jaecoo J7 стоит от 2,4 млн рублей. Конкурента новинки - Chery Tiggo 4 продают за 2,02 млн рублей. То есть можно предположить, что за J5 попросят в пределах 2,2 млн рублей за базовый вариант.

Габариты J5: 4380 x 1860 x 1650 мм. Размер колёсной базы - 2620 мм. Клиренс - 190 мм.

Известно, что у Jaecoo J5 будут версии с передним и полным приводом с турбомоторами 1,5 и 1,6 литра соответственно. По коробкам информация пока противоречивая: младшему двигателю прочат вариатор или 6-скоростной "робот", старшему - 7-ступенчатую роботизированную коробку.

В дальнейшем могут появиться гибридная и электрическая версии.