У Lada Iskra есть шанс стать новым лидером рынка

По мнению коммерческого директора Fresh Евгения Житнухина, у новинки АвтоВАЗа - Lada Iskra - есть шанс занять от 10% до 15% в общем объеме продаж отечественного автогиганта. Однако он полагает, что возможность обогнать по популярности Granta в ближайшие годы вряд ли представится возможным.

© Российская Газета

В свою очередь, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматик" Александр Шапранский в беседе с агентством "Автостат" заверил, что у новинки есть потенциал стать лидером продаж среди всех автомобилей марки, что позволит увеличить долю бренда на отечественном рынке. С его слов, Iskra может привлечь к себе внимание покупателей других моделей за счет новизны и приемлемой цены.

Согласен с коллегой и директор "Автостат" Сергей Целиков, который полагает, что у модели есть шансы стать самым продаваемым автомобилем. Однако он считает, что успех будет зависеть от маркетинговых усилий бренда.

Как сообщалось ранее, производство новинки стартовало 19 апреля текущего года. Дата была приурочена к важному для АвтоВАЗа событию: именно в этот день, только в 1970 году, с конвейера завода сошел первый ВАЗ-2101.

Семейство Lada Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. В базовой комплектации автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также будет доступна версия с мотором мощностью 106 лошадиных сил, который будет работать в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Продажи начнутся 20 июля, в день рождения АвтоВАЗа. Начальная стоимость автомобиля составит 1,2 миллиона рублей.

До этого "РГ" рассказывала о том, когда начнется выпуск моделей SKM на АвтоВАЗе.