В Петербурге прошла выставка старинных автомобилей

Автомобили-трудяги, автомобили-бойцы, а также элитарные образцы, выпущенные за последние сто с лишним лет в разных странах мира, были представлены на крупнейшей в России выставке старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в петербургском выставочном центре "Экспофорум".

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В Северной столице выставка, родившаяся в 2002 году в Москве, проходит с 2021 года, потому что только здесь для нее есть огромный павильон площадью 13 тысяч квадратных метров, способный одновременно вместить более двухсот единиц автомототехники, несколько треков для гонок радиоуправляемых моделей, блошиный рынок и необычные инсталляции. Например, идеальный гараж советского автолюбителя или выезд на пикник с палаткой в те же времена.

В преддверии 80-летия Великой Победы особую гордость выставки составили легковые и грузовые автомобили, состоявшие на вооружении Красной армии в годы войны. В их числе легендарные "полуторки" ГАЗ-АА, обеспечивавшие работу блокадной Дороги жизни, первый советский полноприводный армейский грузовик ЗиС-32, американские машины, поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу.

Как рассказал "Российской газете" Ильгам Аббасов, представлявший автомобильный ретроклуб из Великого Новгорода, ему с сыном удалось восстановить штабной автомобиль победного 1945 года выпуска, приобретенный в Петербурге в "убитом" состоянии.

"Когда мы зашли в ангар, где он стоял, только по решетке радиатора поняли, что это ГАЗ-67. За два года его восстановили, теперь он полностью на ходу, даже радиоприемник штатный. И вот уже третий год он участвует в параде 9 Мая у нас в городе", - рассказал Ильгам.

Совсем другая "экономика" задействована при восстановлении автомобилей премиум-класса. Их и другие редкие машины восстанавливает в подмосковной Ивантеевке Владимир Киреев с коллегами из "конюшни" Car House History.

Пятиместный кабриолет, найденный в 1980-х годах в Пензенской области в "археологическом" состоянии и около 40 лет простоявший на даче известного автоколлекционера Александра Рождественского, показали в процессе воссоздания. Это когда оригинальное шасси начинает обрастать каркасом из ясеня - да-да, кузовные детали в 1930-е и даже первые послевоенные годы делали из ценных пород дерева, затем облицовывая металлом. Ту же трудоемкую методику используют и современные мастера при создании реплик старинных кузовов.

"Эта машина считается самым красивым автомобилем всех времен и народов, - говорит Владимир Киреев. - Существует огромное количество красивых DeLorean, Bugatti, Hispano-Suizа, но именно 500K и 540K Special Roadster - это икона стиля. Оригинальных таких машин было выпущено всего 25 - 540-х, 29 - 500-х. "Живых" из них не больше десятка, еще построено порядка ста копий".

Одна из последних сделок по продаже оригинала состоялась несколько лет назад, цена составила 12 миллионов евро. Звездами выставки стали культовый суперкар Lamborghini Diablo VT 1998 года выпуска, его ровесник Ferrari 355 GTS, а также фантастически красивый Cadillac конца 1950-х годов. А начиналось все с автомобилей, похожих на брички, из которых выпрягли лошадей. Почетное место на выставке занимал один из таких экземпляров - американский Holsman 1908 года с цепным приводом, у которого функцию рулевого колеса исполнял поводок, который по-русски называли "кочергой".