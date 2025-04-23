Что будет с ценами на авто к концу года

По мнению главы РОАД Алексея Подщеколдина, в первой половине года не стоит ожидать повышения цен на новые автомобили. Напротив, покупатели могут рассчитывать на значительные скидки и снижение стоимости некоторых моделей. Это связано с тем, что дилеры и дистрибьюторы вынуждены продавать автомобили в убыток, чтобы вернуть свои вложения, заявил он в беседе с порталом "Автовзгляд".

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Содержание запасов на складах обходится продавцам очень дорого. Кроме того, большинство из них покупают машины в кредит. Стоимость одного нового автомобиля в среднем составляет 3,5 миллиона рублей, а при плане продаж в 100 штук требуется уже 350 миллионов рублей.

У дилеров нет таких свободных средств. Им нужно платить за запчасти, поддерживать парк машин и покрывать другие операционные расходы. Поэтому, как полагает эксперт, скидки будут продолжаться, пока не распродадут авто из старых поставок.

Во второй половине года размер предложений, вероятнее всего, сократится и сравняется с объемом спроса. Скидок и акций в таком случае ожидать уже не стоит, а цены вырастут. Дело в том, что большинство машин на дилерских площадках были ввезены до 1 января. Новые же автомобили будут поступать по новой ставке утилизационного сбора, что кратно увеличит их расценки.

В связи с этим к концу года потребители столкнутся с незначительным, но всё же повышением цен. В условиях отсутствия доступных вариантов автокредитования и лизинга стоимость возрастет на 5-10%. Спрос ограничен, поэтому не позволит сильно завышать значения в прайс-листах, резюмировал Подщеколдин.

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