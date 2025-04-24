В России отзывают почти четыре тысячи Suzuki

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 3756 автомобилей Suzuki, проданных в России с 2016 по 2022 год. Речь идет о моделях SX4 и Vitara, у которых нашли проблему с тормозной системой. Осмотром и ремонтом машин займется ООО «Сузуки Мотор Рус» — официальный представитель Suzuki на российском рынке.

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На отзываемых Suzuki при использовании топлива с высоким содержанием этилового спирта может раздуться клапан вакуумного насоса. Если он частично заблокирует канал отрицательного давления к усилителю тормозов, педаль тормоза станет тугой. Кроме того, при нажатии на нее могут возникать посторонние звуки.

На автомобилях бесплатно заменят вакуумный насос. Сотрудники дилерских центров оповестят владельцев об отзыве по телефону либо по e-mail. Также можно самостоятельно проверить, подпадает ли машина под акцию, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.

Suzuki приостановила деятельность в России весной 2022 года. Однако об окончательном уходе японцы так и не объявили, а в начале 2025 года даже допустили возвращение. Сообщалось, что у компании «отлажены все процессы», так что когда придет время, «Suzuki не заставит себя ждать».