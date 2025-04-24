Китайский автопром ударил демпингом по российскому рынку

Если в начале 2023 года в Санкт-Петербурге было продано более 16 тысяч машин, то в 2025 году эта цифра сократилась до 11 263. Таким образом, темпы падения на автомобильном рынке Санкт-Петербурга оказались выше среднероссийских, составивших около 27%.

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Лидером продаж в первом квартале стала марка Haval – за три месяца жители Санкт-Петербурга приобрели 1982 автомобиля данной марки. Однако даже в этом случае наблюдается снижение – на 8% в сравнении с предыдущим годом. В первую пятёрку по объёмам продаж также вошли Lada (1886 машин, –9%), Chery (1183, –31%), Geely (976, –55%) и Changan (771, –38%).

По мнению руководителя «АвтоВАЗа» Максима Соколова, одной из главных причин снижения продаж является недостаточный уровень государственной поддержки покупательского спроса. Он подчеркнул важность возобновления программы субсидирования автокредитов для семей, приобретающих автомобили.

Соколов также отметил усиление ценового давления на рынке со стороны китайских брендов, включая Kaiyi. По его словам, демпинговая политика некоторых производителей может потребовать государственного регулирования. В частности, отдельные модели предлагаются с дисконтом до миллиона рублей, что делает их серьезными конкурентами для российских автомобилей локальной сборки.

В то же время в «Автостате» отмечают растущий интерес к «Лада Веста» – за первый квартал по всей стране было реализовано свыше 23 тысяч этих автомобилей. Как заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, стимулирующими мерами являются заводские скидки и выгодные условия автокредитования. На некоторые комплектации «Весты» ранее действовали скидки до 300 тысяч рублей, что значительно повышает ее привлекательность в сравнении с конкурентами.

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