В РФ продают в пять раз больше авто с пробегом, чем новых

В первом квартале 2025 года в России было куплено 1,27 млн автомобилей с пробегом, что больше, чем объем проданных новых машин в пять раз, пишет "Автостат". Изменение структуры спроса эксперты объясняют падением первичного рынка в январе-марте на 25% и ростом вторичного на 3%.

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Глава "Автостат" Сергей Целиков в рамках выступления на Fresh Day обратил внимание на разную структуру нового и вторичного рынков: если свыше половины (54%) продаж новых машин принадлежит "китайцам", то на вторичном рынке они занимают лишь 4%, а две трети (67%) здесь составляют автомобили ушедших мировых брендов.

Еще одно важное отличие - соотношение кроссоверов и авто других сегментов. В продажах новых авто на автомобили SUV приходится 66% спроса, а на "вторичке" их только 26%, поэтому здесь проще найти подходящий седан или хэтчбек. Например, накануне "РГ" рассказывала о найденной "капсуле времени" Lada Kalina Sport 2015 года выпуска в идеальном состоянии.