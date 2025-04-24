В Прикамье сократились продажи новых автомобилей

По данным профсообщества "Автомаркетолог" и автодилеров, в марте продажи новых автомобилей в Прикамье сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 47 процентов. По мнению экспертов, снижение активности покупателей связано в первую очередь с высокими ставками по автокредитам и быстрым ростом стоимости транспортных средств.

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Напомним: прошлый год для автомобильного рынка края и страны в целом выдался удачным. Рос интерес покупателей к китайским брендам, традиционно высоким спросом пользовалась продукция отечественного автопрома, которая в последние несколько лет успешно модернизируется благодаря поставкам различных агрегатов из КНР. Но ситуация изменилась. Если в марте 2024-го в регионе было продано 2382 новые машины, то за аналогичный период этого года - всего 1247. Снижение показали 22 из 30 брендов, присутствующих сегодня на рынке Пермского края.

Буквально провалились продажи Great Wall (минус 93,6 процента), Kia (-81,4), Tank (-81) и Exeed (-78,2). Интерес к отечественной Lada тоже заметно упал - на 43,4 процента. Но в то же время в Прикамье выросли продажи GAC (+166,7 процента), Xcite и SWM (+100), JAC (+81,8) и UAZ (+46,7). Такой тренд объясняется тем, что объемы продаж этих брендов невелики, поэтому их динамику значительно меняют даже единичные покупки.

Если в прошлом году пермяки покупали в кредит до 70 процентов автомобилей, то в этом - не более 30

Потребителей можно понять, ведь за последние три года стоимость новых автомобилей увеличилась более чем на 100 процентов, уровень дохода большинства граждан за таким быстрым удорожанием не поспевает, - комментирует ситуацию на рынке менеджер одного из пермских автосалонов Леонид Заречный. - При этом в кредит машины стали покупать реже, ведь стоимость заемных средств тоже существенно возросла вслед за повышением ставки рефинансирования Банка России. Если в прошлом году в кредит покупали до 70 процентов автомобилей, то в этом - не более 30. Тех немногих клиентов, которые сейчас готовы купить автомобиль на накопленные средства, мы привлекаем в основном выгодными программами трейд-ин, а также индивидуальными условиями - в основном скидками и предоставлением дополнительных опций в подарок.

По мнению экспертов, еще одной причиной сокращения продаж стало насыщение регионального рынка продукцией китайских брендов. Пермяки в основном приобретают дорогие внедорожники, но объемы продаж в этом сегменте невелики, а вот дешевые китайские седаны большой популярностью не пользуются. За те же деньги люди скорее готовы приобретать отечественные легковушки, считая их более надежными и ремонтопригодными в местных условиях.

Некоторые жители Прикамья решили отложить покупку автомобиля на фоне новостей о возможном возвращении в Россию ранее ушедших производителей, правда, ни один из них возобновление поставок пока официально не подтвердил. Сократилось и количество желающих приобрести новый или подержанный автомобиль за рубежом с доставкой в Россию, поскольку с 1 января повысились таможенные сборы на ввоз в страну транспортных средств.

Интересно, что на фоне глобального спада продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания реализация электромобилей в Прикамье уменьшилась незначительно. За прошлый год их доля в общем объеме легкового транспорта увеличилась на девять процентов, а количество зарегистрированных единиц электротранспорта в регионе достигло 1737 единиц.

Рост числа электромобилей замедлился, но не остановился, - отмечает директор сети технопарков Оскар Ягафаров. - С учетом роста числа гибридов низкие цифры маскируют реальный интерес к электротранспорту в регионе. Это похоже на переход от стартового рывка к стабильному развитию. Тем более что регион активно поддерживает инициативы по развитию инфраструктуры для электротранспорта.

По словам эксперта, за два предыдущих года в рамках федерального проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электрокаров в крае были установлены 64 быстрых зарядных станций, кстати, в регионе их производят две компании. К тому же у владельцев электромобилей в Перми появилось право на бесплатную парковку в течение двух часов - это тоже хороший стимул к покупке таких машин. Развивается и коммерческий электротранспорт: в краевой столице появились маршруты электробусов, а по Каме уже не первый год ходят пассажирские суда на электрической тяге.