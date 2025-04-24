Mercedes выпустит авто с системой Steer-by-Wire

Steer-by-Wire передает сигналы по проводам. Это упрощает конструкцию и улучшает маневренность. Предусмотрена интеграция с задней осью, что повышает устойчивость и управляемость.

© runews24.ru

Водители смогут выбрать различные режимы рулевого управления. Это особенно важно для новых авто и последующих поколений, где все чаще встречаются инновационные решения.

Для обеспечения безопасности компания применяет резервную архитектуру с дублирующими цепями передачи сигнала. Steer-by-Wire открывает новые горизонты в дизайне и комфорте.

Напомним, что бренд Belgee ведет расширение дилерской сети в крупных регионах РФ. Китайский автопром ударил демпингом по российскому рынку.