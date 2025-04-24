Как правильно доливать масло в двигатель

Неправильный долив масла в двигатель автомобиля может привести к серьезным проблемам, поэтому важно соблюдать несколько простых шагов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

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Так, перед процедурой важно припарковать машину на ровной поверхности и охладить двигатель. После этого нужно проверить уровень масла с помощью щупа, оптимальный уровень находится между отметками «MIN» и «MAX». Масло должно быть рекомендовано производителем автомобиля, подчеркнули эксперты. Его нужно доливать небольшими порциями с помощью воронки.

«После долива масла повторно проверьте уровень и, если все в порядке, закрутите крышку. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы убедиться, что утечек нет, а на приборной панели не горит сигнал о низком уровне масла», — добавили в сообщении.

Директор компании Vertex Group Константин Ожогин до этого говорил, что в старый двигатель лучше заливать синтетическое моторное масло. Он отметил, что минеральное моторное масло — это нефть, подвергнутая некоторым очисткам и обработкам. По его словам, такое масло — дешевый смазочный материал, лишенный разных параметров, которые важны для долгой и качественной эксплуатации двигателя машины.

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