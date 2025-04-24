В Казани начали избавляться от таксопарков с "иномарками"

В Казани два таксопарка, полностью состоящие из автомобилей Kia, почти одновременно выставили на продажу. Их общая стоимость — почти 110 млн рублей. Примечательно, что это совпало с обсуждением законопроекта об использовании в такси исключительно отечественных машин. "Реальное время" поговорило с владелицей бизнеса и экспертом, чем обусловлена такая распродажа. Подробнее — в материале.

"Даже на Lada Granta иногда сложнее найти запчасти"

На популярном сайте объявлений появились предложения о продаже двух казанских таксопарков, расположенных в Ново-Савиновском районе, недалеко от "Татнефть-Арены". Первый, состоящий из 88 автомобилей Kia Rio разных лет выпуска (2018-2021) — 18 на МКПП и 70 на АКПП — оценен в 100 млн рублей. Второй, включающий девять автомобилей, продается за 9 млн рублей.

В объявлении о продаже крупного парка подчеркивается, что автомобили "передаются c действующими водителями", а загрузка составляет 95%. Продавец обещает предоставить всю финансовую документацию и гарантирует окупаемость бизнеса за 1,5 года.

"Реальное время" связалось с владелицей, чтобы узнать о причинах продажи.

— Мы меняем структуру бизнеса. Автомобили, которые шли под выкуп, остаются, а арендные машины решили продать. Это просто оптимизация активов, — заявила она.

На вопрос о возможных проблем с обслуживанием автомобилей и ремонта она заверила, что у Kia — это "преимущество" в сравнении с другими зарубежными марками.

— Kia Rio — одна из самых простых в обслуживании машин. Запчасти всегда в наличии. Это не BMW или Volvo, где с ними часто возникают проблемы. Даже на Lada Granta иногда сложнее найти запчасти, — заявила она.

Почему казанцы предпочитают иностранные автомобили в такси

Второе объявление менее содержательно. В нем указано, что все девять автомобилей на механике с лицензией. Таксопарк также заполнен на 100%. Продавец заверяет, что за 2024 года выручка составила 5,6 млн рублей, при этом затраты составили 1,08 млн — туда входит ОСАГО, запчасти и зарплаты сотрудникам. Все автомобили в собственности.

Дмитрий Золотов пояснил, что таксопарки обычно продают автомобили старше трех лет, потому что "они требуют вложения". Он отметил, что ресурс таких машин уже достаточно выработан и они нуждаются в повышенном внимании, особенно учитывая высокие цены на запчасти.

— Сейчас многие используют либо китайцев, либо более бюджетные варианты для такси. Потому что самое основное — это не купить автомобиль, а его содержать, и как раз эти расходники и являются проблемой для всех обслуживающих организаций. Поэтому, когда таксопарки только начинали работать, они разом покупали сразу несколько машин. Сейчас пришло время, когда им приходится их продавать, — сказал он.

Золотов также рассказал об использовании российских автомобилей в такси.