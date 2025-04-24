В США продают VW T1 с установленным сзади V8

Оригинальный Volkswagen T1 отлично подходит для свапа двигателя, но чаще всего в него устанавливают моторы от Porsche 911 или Subaru WRX.

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Однако автосалон Crown Classics из Калифорнии выставил на продажу кое-что совершенно иное: это Volkswagen T1 1966 года с двигателем V8 объёмом 8,3 литра от классического Cadillac, плюс внушительный список доработок. Выглядит как игрушка Hot Wheels, и в этом есть какое-то странное очарование.

Втиснуть восьмицилиндровый мотор в отсек, изначально предназначенный для «четвёрки», потребовало серьёзной доработки конструкции. Двигатель остался сзади, но теперь занимает куда больше места.

Кузов пришлось расширить примерно на 150 мм, чтобы всё это встало без лишних компромиссов. Теперь вместо воздушного охлаждения используется водяное. Мотор приводит в движение задние колёса через трёхступенчатую автоматическую коробку передач Turbo-Hydramatic 425 от General Motors и задний мост, позаимствованный у Cadillac Eldorado.

На этом список доработок не заканчивается. Микроавтобус получил дисковые тормоза (наконец-то), кастомную переднюю торсионную подвеску и специально разработанную раму из стальных балок сечением примерно 50×100 мм.

Спереди он выглядит почти как оригинальный. Совсем иная картина открывается сзади: вентиляционные отверстия, пара выхлопных труб прямо под линией крыши, тюнингованные фонари и расширители кузова намекают, что прежнего «оппозитника» с воздушным охлаждением между задними колёсами больше нет.

Колёса выглядят так, будто сбежали с выставки SEMA 2003 года, и это, пожалуй, самая спорная часть проекта.

Внутри установлены сиденья от Porsche 914 для водителя и переднего пассажира, трёхместная скамья во втором ряду — и всё. Огромный V8 занял место третьего ряда. В салоне много кастомных деталей: руль с деревянной отделкой, дополнительные аналоговые приборы на панели и CD-плеер Sony, закреплённый под потолком.

Crown Classics просит за этот уникальный микроавтобус 80 000 долларов (примерно 6 516 800 рублей по текущему обменному курсу). И это звучит почти разумно, учитывая уникальность проекта и объём проделанной работы.