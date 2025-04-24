Страховые компании начали торговать битыми автомобилями

Сам онлайн-аукцион MIGTORG функционирует вот уже больше десяти лет. Однако только сейчас, как стало известно редакции Quto, площадка стала доступна для физических лиц.

© Quto.ru

И это большой плюс, так как современные агрегаторы по поиску автомобилей не оценивают аварийные транспортные средства.

Большинство объявлений представлены страховыми и лизинговыми компаниями, в числе которых: «Альфа Страхование», «Ренессанс Страхование», «Согласие Страхование», ВТБ, «Т-Банк Страхование», «СБЕР Решения» и другие.

Кроме того, эксклюзивным партнёром MIGTORG является каршеринговый сервис «Яндекс Драйв». Также площадка предоставляет возможность продать свою машину после аварии и рядовым автомобилистам.

«Наш продукт решает проблему продажи битого автомобиля. Часто недобросовестные покупатели пытаются необоснованно сбить цену», — отметил Александр Коротков, генеральный директор проекта MIGTORG.

Как сэкономить на ТО

Между тем, в России рухнули цены на подержанные корейские «бюджетники»: эксперты оценили, как изменилась стоимость Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Kia Rio и Kia Cerato.