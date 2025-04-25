В Москве пройдут двухнедельные рейды против тонировки

Правоохранители будут выявлять автомобилистов с незаконной тонировкой передних стекол. О грядущем мероприятии сообщил telegram-канал Госавтоинспекции. При выявлении нарушения правил тонировки сотрудники ГИБДД выпишут штраф в размере 500 рублей. Кроме того, водителей обяжут удалить пленку с передних стекол машин.

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Согласно официальному заявлению, с 25 апреля по 12 мая 2025 года подразделения столичной Госавтоинспекции проведут работы по выявлению и пресечению правонарушений при эксплуатации автомобилей. Целью инспекторов будут транспортные средства, на передние стекла которых установлены тонированные пленки, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента.

Ведомство напомнило, что согласно ГОСТу светопропускаемость ветрового и переднего бокового стекла автомобиля должна составляет не менее 70 процентов. За нарушения правил тонировки водителей ждет санкция в размере 500 рублей. Кроме того, автомобилисты должны будут устранить нарушение.

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В конце января стало известно, в России изменятся правила тонировки автомобилей. Нововведение призвано устранить лазейку, которой пользовались водители.