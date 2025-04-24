Юрист рассказала об особенностях перевозки питомцев в авто

Юрист в сфере гражданского права Анастасия Билялова рассказала об особенностях перевозки питомцев в автомобиле.

В беседе с 360.ru она заявила, что важно помнить о нормах КоАП и требованиях, предусмотренных в ПДД.

«Животное не должно ограничивать водителю обзор или затруднять управление, нарушать устойчивость транспортного средства», — отметила Билялова.

По её словам, для маленьких питомцев есть переноски, для больших — различные удерживающие устройства. Они нужны, чтобы не пострадали ни люди, ни животные.

«Бывают случаи, когда коты пугаются резкого сигнала и прыгают под ноги, могут забиться под педаль тормоза. Или же большая собака начнёт прыгать на переднее сиденье и может задеть водителя», — пояснила эксперт.

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