Tesla все же запустила роботакси на дорогах США

Компания Tesla начала внутреннее тестирование сервиса роботакси в городах Остин и Сан-Франциско, а запуск ожидается в июне.

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Первые роботакси уже совершили больше 1500 поездок на общую дистанцию в 15 000 миль, или 24 140 км. Сервис трестируют сотрудники Tesla.

Тестирование включает проверку полностью автономного вождения (FSD), мобильного приложения, распределения автомобилей и удалённого управления миссиями. На данный момент поездки проходят в присутствии в кабине водителя, хотя автопилот и управляет автомобилем.

Согласно информации от самой Tesla, если всё пройдёт успешно, роботакси станут доступны общественности в Остине в июне. Запуск будет включать небольшой парк из 10–20 электромобилей модели Model Y с возможностью вызова машины через мобильное приложение Tesla.

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По сообщениям портала PCMag, компания отстаёт от конкурента Waymo в области полностью автономных автомобилей без водителя, так как полагается на камеры, а не на лидары.