В России выпустили автомобильную палатку на солнечных батареях

Как стало известно редакции Quto, гибкие солнечные батареи подсоединяются к штатному аккумулятору автомобиля для его постоянной подзарядки. В результате появляется возможность подключить к бортовой сети машины гаджеты, чайник, настольную электроплитку или кофемашину.

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Для подобного использования приборов понадобится инвертер: максимально допустимая мощность подключения будет зависеть от аккумулятора автомобиля.

В случае острой необходимости солнечные батареи также способны зарядить АКБ легковой машины: при стандартной ёмкости 60 Ампер-часов время зарядки составит около суток.

Новой разработкой является и корпус автопалатки: его высота (в закрытом состоянии) составляет всего 10 см. Он изготовлен из специального авиационного алюминия, за счет чего весит лишь 47 кг.

На комфортном матрасе размера 130x200 см смогут разместиться двое человек. Предусмотрены внутреннее освещение, утеплитель, мягкая обшивка и москитные сетки.

Система раскрывания — на основе инновационного механизма быстрого раскладывания, который позволяет полностью подготовить палатку всего за одну минуту.