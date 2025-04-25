Почему не стоит надолго включать рециркуляцию воздуха в машине

Постоянное использование рециркуляции воздуха вредно для здоровья

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Многие автомобилисты используют режим рециркуляции воздуха лишь зимой – чтобы побыстрее обогреть салон. Другие и вовсе забывают про эту кнопку. Кажется, всё логично: воздух не поступает с улицы, салон прогревается быстрее, да и запахи вроде гари не проникают внутрь. Почему постоянное использование этой функции может обернуться серьёзной угрозой для здоровья мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Режим рециркуляции действительно полезен, когда вы стоите в пробке за автобусом, проезжаете промышленную зону или дымящую фуру – он блокирует поток загрязнённого воздуха снаружи. Но важно помнить: этот режим – временный. Он не очищает воздух и не обеспечивает приток свежего, а просто гоняет уже имеющийся по кругу.

Уже через 15–20 минут в замкнутом пространстве начинает расти уровень углекислого газа. Особенно быстро это происходит, если в салоне находится несколько человек. В результате – сонливость, головная боль, снижение концентрации. Всё это признаки кислородного голодания, которое крайне опасно, особенно за рулём.

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Зимой рециркуляция помогает быстрее согреть воздух внутри, но оставлять её включённой надолго нельзя. При первых признаках затуманенных стёкол, усталости или странных запахов – немедленно включайте приточную вентиляцию.