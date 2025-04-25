В апреле 2025 года китайская компания BAIC опубликовала прайс-листы на автомобили 2025 года выпуска. Цены на седан U5 Plus оказались в среднем на полмиллиона рублей выше, чем на прошлогодние машины, сообщает портал «Автоновости дня».

«Комплектаций три: базовая Luxury MT, аналогичная Luxury CVT с вариатором и топовая Honor CVT с вариатором. Рекомендованная розничная цена первой в свежем «прайсе» не указана, а вот вторую и третью оценили в 2,18 млн и 2,29 млн рублей соответственно — на 483 тыс. и 536 тыс. рублей дороже аналогичных 2024 года производства», - сообщает портал.

BAIC U5 Plus оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (113 л.с.; 142 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой МКП или вариатором. В оснащение входят 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, мультимедиа-система с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и задние датчики парковки, цифровой щиток приборов, кондиционер, две подушки безопасности и прочее.

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