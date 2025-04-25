В РФ разработали технологию моделирования автомобильных двигателей

В Российской Федерации был разработан инновационный метод моделирования, который, по словам его создателей, способен обеспечить эффективное управление процессом кристаллизации сплавов, используемых в производстве двигателей, в том числе автомобильных.

© Российская Газета

Он представляет из себя компьютерную программу, которая позволяет разрабатывать ключевой этап производства литых деталей до начала реального производства.

Авторы отечественного ноу-хау из Южно-Уральского государственного университета считают, что его применение позволит существенно повысить качество сплавов, используемых в производстве силовых агрегатов.

В ГК "Автодом" в беседе с порталом "АвтоВзгляд" выразили мнение, что данная технология может быть полезной для создания нового российского мотора, поскольку получение отливки с желаемой структурой - это непростая задача, требующая учета множества факторов: свойств сплава, наличия примесей, скорости охлаждения и возможных дефектов.

По их словам, на данный момент существует несколько методов математического моделирования и повышения эффективности литья, которые активно используются многими производителями, и каждый автомобильный бренд стремится оптимизировать и улучшить свои процессы, особенно такие сложные, как литье алюминиевых деталей. На данный момент ее уже активно применяют специалисты из Mercedes при сборке своих моторов.

Стоит признать, что любая инновационная разработка, созданная и запатентованная в России, станет чрезвычайно полезной, учитывая общую тенденцию в автомобильной промышленности к внедрению передовых решений, и поможет стимулировать развитие отечественных машин.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что компания Great Wall представила миру свой первый бензиновый V8.