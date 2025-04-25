Пошлины перекрыли Китаю возможность экспорта электрокаров в США

Представитель департамента развития производства компании XPeng Ецин Чжэн заявил, что китайские автопроизводители пытаются найти пути смягчения негативного влияния тарифов, введенных американским президентом Дональдом Трампом в отношении Китая.

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«Ни один китайский производитель автомобилей, особенно производитель электромобилей, не может как раньше экспортировать напрямую в Соединённые Штаты», — подчеркнул Ецин Чжэн.

Он рассказал, что сейчас автопроизводители используют одну из трёх стратегий. Первая заключается в расширении в сторону других мировых рынков. Вторая строится на локализации производства за пределами Китая, и чаще всего в странах, куда направлен экспорт компаний. По его словам, у представителей китайского автопрома есть чёткое понимание — для того, чтобы иметь значительную долю рынка в любой стране, там необходима локализация.

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Третья стратегия построена на поставках «услуг, а не товаров». Прежде всего, это касается лицензирования технологий.