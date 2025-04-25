Директор ГАЗа назвал новинку, которой особенно гордятся на заводе

В беседе с изданием «За рулём» Андрей Софонов выделил необычный продукт — санитарную «Газель NN». Управляющий директор Горьковского автозавода объяснил, что новинка впервые создавалась «глазами медиков»: именно врачи помогали в планировке и компоновке салона. Отсек для оказания медицинской помощи разрабатывали «под хронометраж», чтобы персонал не тратил лишнее время.

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Директор ГАЗа обратил внимание, что у медицинской «Газели NN» есть пневмоподвеска, а ставка сделана на шасси с односкатной ошиновкой. Пока отгружаются заднеприводные спецавтомобили, но в этом году сертифицируют полноприводную скорую помощь: опытные образцы уже готовы. Разработка санитарных «Газелей» ведётся совместно со Станцией скорой помощи им. Пучкова.

Технически медицинская «Газель NN» идентична «Соболю NN», но за счёт удлинённой колёсной базы салон просторнее. Особенность спецавтомобиля — высокая крыша и долговечная металлопластиковая мебель, удобная для дезинфекции. Под капотом — локализованный турбодизель 2.5 (150 л.с., 330 Нм) в связке с шестиступенчатой «механикой».

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В свободной продаже полноприводные «Газели NN» вот-вот появятся. Однако пока на заводе будут выпускать только четырёхколёсные модификации — шестиколёсные варианты с двускатной задней осью всё ещё проходят тесты. Ещё одна любопытная новинка от дилера — фургон со «сверхвысокой» крышей с 220-сантиметровой высотой салона.