Почему электрический пикап Slate ждет успех

В последние годы стартапы, занимающиеся электромобилями, появляются довольно часто, но крайне редко добиваются успеха в США.

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Однако новая компания под названием Slate решила принять вызов и заявила о намерении выпускать электрический пикап, который можно будет трансформировать в пятиместный внедорожник или в вариант с покатой задней частью — что-то наподобие Jeep Wrangler.

Плюс ко всему, после вычета федеральных субсидий цена начальной версии составит менее 20 000 долларов (примерно 1,86 миллиона рублей по текущему курсу).

Несмотря на то, что бренд новый, он уже заручился серьёзной финансовой поддержкой — по сообщениям, уже привлечено свыше 100 миллионов долларов (около 9,3 миллиарда рублей). В проект даже вложился сам Джефф Безос, глава Amazon, что даёт Slate важное преимущество на старте.

Производитель описывает своё первое транспортное средство как «чистый лист» — именно так и называется модель, просто Slate. Покупателям будет предложен широкий спектр опций для персонализации, чтобы они могли создать идеальный электромобиль под себя.

Автомобиль построен на платформе типа «скейтборд» и будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов. Базовая батарея ёмкостью 52,7 кВт·ч обеспечит запас хода около 241 км. Тем, кто хочет проезжать дальше, доступна батарея на 84,3 кВт·ч, которая увеличивает запас хода до 386 км. Все версии оснащаются электромотором, установленным на задней оси, мощностью 201 л.с. (150 кВт).

Базовая комплектация Black Slate включает кузов с пятиметровой грузовой платформой, разъём NACS, буксировочную способность 453 кг и максимальную грузоподъёмность 635 кг. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 кВт, благодаря чему заряд от 20 до 80% занимает около 30 минут.

Одна из причин такой низкой цены заключается в том, что Slate не оснащён привычными современными технологиями. В нём нет радио, колонок и мультимедийного экрана.

Интерьер состоит из простой приборной панели с небольшим цифровым дисплеем и обычного рулевого колеса. Стёкла опускаются вручную. Рядом с рулём установлен держатель для смартфона, а Slate разрабатывает специальное приложение, которое будет предоставлять базовые развлекательные функции во время поездки.

Все автомобили Slate будут выходить с завода именно в таком минималистичном виде. Однако покупателям будет доступен широкий ассортимент аксессуаров — включая комплекты для превращения машины во внедорожник или двухдверный кабриолет.

Если захочется послушать музыку, придётся докупить Bluetooth-колонки. Если хочется другой цвет, кроме серого, авто нужно будет обтянуть плёнкой — компания обещает, что из-за простых форм это займёт не более 30 минут.

Даже колёса, отличные от базовых стальных, предлагаются в виде опции. Это необычный подход к производству и продаже электромобиля, и только время покажет, сработает ли он.

Несмотря на аскетичность, компания ставит себе цель добиться пятизвёздочного рейтинга безопасности. В стандартной комплектации — система контроля тяги, курсовая устойчивость, автоматическое экстренное торможение, подушки безопасности, камера заднего вида, система предупреждения о фронтальном столкновении и автоматический дальний свет.

Производство модели стартует на новом заводе в Индианаполисе, штат Индиана. Первые поставки клиентам запланированы на четвёртый квартал 2026 года. До этого момента компания продолжит тестирование и разработку, параллельно стараясь убедить американских покупателей, что это и есть их следующий автомобиль.

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Slate планирует выпускать до 150 000 таких электропикапов в год. Забронировать автомобиль можно уже сейчас, внеся депозит в размере 50 долларов (около 4 650 рублей).