Белорус сделал трехосный самосвал из Volkswagen Golf II

Автором проекта выступил белорус по имени Евгений из-под Молодечно: в основе автомобиля лежит обычный хэтчбек второго поколения, купленный за 300 долларов. Чтобы машина, что называется, «не сложилась», была сварена полноценная рама, которая уходит под переднюю часть кузова.

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В кузов, оборудованный откидным бортом, помещается около одного кубического метра груза, а грузоподъёмность самосвала, оснащённого дополнительной третьей осью, примерно равна тонне. Строилась конструкция для перевозке грузов на подсобсном хозяйстве.

Сейчас автомобиль продаётся: «Машину мы узаконим. Мы получали предложения от 5 до 10 тысяч долларов. Мы не жадничаем, поэтому сами оцениваем машину на пять тысяч. У нас подход такой: продастся — значит, продастся, а нет — значит, нет», — уточняет владелец.

Между тем, из грузовика УАЗ «Профи» сделали красивый пикап-хардтоп. Первая партия таких автомобилей уже передана клиентам.