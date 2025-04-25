Белорус сделал трёхосный самосвал из Volkswagen Golf II

Quto.ru

Автором проекта выступил белорус по имени Евгений из-под Молодечно: в основе автомобиля лежит обычный хэтчбек второго поколения, купленный за 300 долларов. Чтобы машина, что называется, «не сложилась», была сварена полноценная рама, которая уходит под переднюю часть кузова.

Белорус сделал трехосный самосвал из Volkswagen Golf II
© Quto.ru

В кузов, оборудованный откидным бортом, помещается около одного кубического метра груза, а грузоподъёмность самосвала, оснащённого дополнительной третьей осью, примерно равна тонне. Строилась конструкция для перевозке грузов на подсобсном хозяйстве.

Сейчас автомобиль продаётся: «Машину мы узаконим. Мы получали предложения от 5 до 10 тысяч долларов. Мы не жадничаем, поэтому сами оцениваем машину на пять тысяч. У нас подход такой: продастся — значит, продастся, а нет — значит, нет», — уточняет владелец.

Между тем, из грузовика УАЗ «Профи» сделали красивый пикап-хардтоп. Первая партия таких автомобилей уже передана клиентам.

Автоэксперт
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