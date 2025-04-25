Что делать, если не удается снять прикипевшее колесо

Любой автовладелец рискует столкнуться с неприятной ситуацией: шпильки или гайки колеса откручены, но диск намертво прикипел к ступице или барабану тормоза, и снять колесо никак не получается. Что делать в этой ситуации и как её не допустить в будущем? Обо всём расскажем ниже.

В чём причина?

Диск прикипает по двум основным причинам: из-за коррозии и бестолковости шиномонтажников, которые затянули шпильки или гайки со всей силы, даже не притрагиваясь к динамометрическому ключу. Во втором случае часто даже не получается их открутить и приходится сначала бороться с гайками и шпильками, а уже потом – с диском. Это, конечно, не всегда просто, но решаемо. Впрочем, и диск от ступицы или барабана оторвать тоже можно почти всегда. Но откуда появляется коррозия?

Самая очевидная причина её возникновения – это вода и реагенты с дорог. Достаточно отъездить зиму в городе, где дороги поливают химией особо безжалостно, и весной можно получить проблему со снятием колеса. Чтобы её избежать, желательно при установке колеса пользоваться смазкой. Но есть важный момент: нужно выбрать подходящую смазку, а не первую, которая подвернётся под руку. Потому что вторая причина прикипания дисков – это как раз неправильная смазка. Дело в том, что некоторые автолюбители пытаются найти какое-то одно любимое средство и обрабатывать им всё подряд. Работает такой подход плохо: солидол на жаре вытекает из замков дверей, «вэдэшка» убивает резиновые уплотнители, а обожаемая многими медная смазка часто как раз и заставляет «приклеиваться» литые диски к ступице. Увы, она образует с алюминием гальваническую пару и вместо защиты провоцирует усиленную коррозию.

Поэтому в первую очередь будут страдать алюминиевые легкосплавные диски, а не стальные штампованные. Если коротко, то при контакте меди и алюминия окислы распадаются на ионы с разным электрическим потенциалом. Начинается электролиз, в процессе которого атомы алюминия как более активного металла (то есть анода гальванической пары) будут переноситься в медную смазку. Диск при этом начинает активно корродировать, хотя самой «медянке» этот процесс не грозит ничем. Одним словом, смазывать прилегающие поверхности легкосплавных алюминиевых дисков медной смазкой нельзя – они могут не только ещё сильнее прикипеть, но и просто быстрее испортиться.

Будем считать, что на этом коротко с сутью происходящего разобрались. Вряд ли кто-то будет читать скучную теорию, если прямо сейчас ищет способы оторвать этот несчастный диск от ступицы. Его уже интересует не почему это произошло, а что теперь делать. Поэтому перейдём к практике.

Стучать, тянуть, немного греть

Конечно, в автосервисах есть приспособления, которые помогут справиться с бедой быстро и сравнительно легко. Существуют механические и гидравлические съёмники, обратные молотки и прочие удивительные «приспособы», зачастую изобретённые и сваренные из железа и палок умельцами прямо на месте. Мы рассмотрим более интересную ситуацию: под рукой толком никаких инструментов нет, нужно поставить запаску, а спустившее колесо никак не снимается со ступицы. Что можно сделать в поле голыми руками?

Во-первых, как раз в такой ситуации можно использовать WD-40. Смазывать ей диск при установке, конечно, бесполезно, а вот оторвать диск она помочь может. Поэтому если «вэдэшка» вдруг с собой есть, первым делом есть смысл забрызгать ею стык диска со ступицей или тормозным барабаном. На всякий случай уточню, что под словом «вэдэшка» можно понимать не только WD-40, но и любой другой «жидкий ключ». В том числе – даже чистый керосин, если его найти проще, чем специальную проникающую жидкость. Если минут через 5-10 после обработки колесо так и не снимается, придётся прикладывать силу и очень много хитрости.

Сила потребуется, чтобы постучать по колесу. Сначала – хотя бы ногой. Если это не помогает, то нужно взять что-то тяжёлое, но не слишком твёрдое, чтобы не повредить диск и ступичный подшипник. К сожалению, лупить кувалдой по диску – это не выход из ситуации. Решение зачастую лежит под фальшполом багажника – это запасное колесо. Как ни странно, оно подходит для этих целей идеально: если стучать его шиной по прикипевшему колесу, ничего нечаянно сломать нельзя – резина для этого слишком мягкая. При этом запаска в сборе диаметром хотя бы 16 дюймов весит 15-20 килограммов (вес зависит и от диска, и от установленной шины), так что удары будут чувствительными. Главное – не снести машину с домкрата, если она висит на нём. А она, скорее всего, на нём и висит, потому что лупить запаской по колесу, на котором машина стоит, занятие в равной степени утомительное и бестолковое. В общем, про этот момент нужно помнить.

Не получается? Тогда к силе прикладываем хитрость: диск нужно нагреть. Костёр разводить для этого не нужно. Во-первых, на нём сложно греть колесо, которое не удаётся снять с машины, а во-вторых, открытым огнём колёса греть нельзя вообще. Можно и диск загубить, и шину. Так как вряд ли в багажнике завалялся строительный фен (для которого нужна ещё как минимум розетка), то нужно придумать, как добыть много теплоты. На самом деле это не так уж сложно, если вспомнить, что при работе очень сильно нагреваются тормоза. Поэтому можно попытаться несколько раз разогнаться и затормозить в пол. И ступица, и тормозной барабан после этих упражнений точно станут горячими, и шанс снять колесо увеличится. Правда, нормально работает такой способ только если колесо не спущено. А разгоняться и тормозить на спущенной шине может только не совсем психически здоровый человек. Как и на колесе, которое не прикручено, поэтому не забудьте перед разгонами и торможениями вернуть на место его крепёж.

Итак, всё колесо измазано WD-40, обстукано запаской, как следует нагрето, но так и не хочет сниматься? Тогда идём на крайние меры. Прикручиваем его опять шпильками или гайками, но не притягиваем полностью. И дальше пробуем три способа, два из которых – универсальные, а один – «узкоспециализированный».

«Узкоспециализированный» метод может сработать только в том случае, если прикипевшее колесо – переднее. Примитивен он до безобразия: нужно всего лишь покрутить рулём, стоя на месте. Усилие на передних колёсах в этом случае получается очень значительное, и иногда его достаточно, чтобы оторвать диск от ступицы.

Универсальные способы работают и на передних колёсах, и на задних. Первый – это опять разгоняться и тормозить в пол. Только не надо делать этого на высокой скорости: тут надо не столько разогреть диск, сколько приложить к нему усилие, возникающее в ходе резкого торможения и разгона. А для этого достаточно скорости пешехода, главное – тормозить и разгоняться максимально резко. Если после нескольких попыток ничего не вышло, переходим к последнему способу – поперечным нагрузкам. То есть, едем и немного покачиваем рулём поочерёдно в обе стороны. Опять же замечу, что быстро ехать не надо и закладывать виражи с рулём в крайнем положении тоже не стоит: нам надо оторвать диск от ступицы, а не всё колесо от машины. Формально, конечно, в нашем случае разница между этими явлениями не слишком существенная, но всё же.

Если ни один из этих способов не помог, видимо, придётся обращаться в сервис. В крайнем случае там могут снять диск вместе со ступицей или барабаном и отправить его под пресс, который поможет оторвать прикипевшую деталь. Но, само собой, в поле этого не сделаешь.

Чтобы не повторилось

Осталось только коротко напомнить, какими способами можно предотвратить прикипание диска колеса. Первое – это затягивать шпильки и гайки колёс с рекомендованным усилием, а не от всей души с трубой-усилителем на баллонном ключе. Так можно не только «приклеить» диск к ступице, но и испортить шпильки или гайки. Кстати, если их уже перетянули, лучше бы их заменить: крепёж после такого акта вандализма растягивается и может просто сломаться. А вдобавок растянутые шпильки намного проще вкрутить, чем потом выкрутить – следующий раз сначала придётся биться с ними, а уже потом – с диском.

Второе – это, конечно, обработка прилегающих поверхностей дисков, ступиц и барабанов. Если они грязные, перед установкой колеса их нужно обязательно почистить. А чистые желательно обработать какой-нибудь высокотемпературной смазкой, которая предотвратит коррозию. Медная, как говорили выше, для этих целей не лучший вариант, а вот какая-нибудь керамическая – самое то.