30-летнюю "Волгу" в состоянии "капсулы времени" продают в Москве

В ходе мониторинга сайтов объявлений "РГ" обнаружила в продаже "Волгу" ГАЗ-31029 1994 года выпуска. За 31 год на автомобиле проехали 6,5 тысячи километров.

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Владелец пишет, что "Волга" всё время стоит в гараже, но при этом выхлопной тракт покрылся "рыжиками". Состояние других элементов по предоставленным фото оценить сложно, но, на первый взгляд, никакого "криминала". Последний выезд авто был примерно десять лет назад. Тем не менее, для профилактики авто заводится раз в год. Все документы в полном порядке.

В народе "двадцать девятая" также известна под другими "кличками": баржа и ослобык. Уникальность модели заключается в том, что она была переходной к ГАЗ-3110 и имела заднюю часть кузова, что модель ГАЗ-3102, но с месторасположением топливного бака и заливной горловины, как ГАЗ-24, и с прогрессивной на тот момент передней частью и светотехникой. Выпуск осуществлялся с 1991 по 1997 годы, причём внешность от года к году несколько отличается.

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ГАЗ-31029 оснащён двигателем 2.4 литра мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач.

Цена - 900 000 рублей.