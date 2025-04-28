В Россию привезли Mercedes E53 AMG

В ходе мониторинга автомобильных классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже у столичных дилеров "заряженные" версии популярного седана Mercedes E53 AMG 2025 года выпуска.

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На данный момент в наличии доступны два автомобиля по цене 16 900 000 рублей и 18 600 000 рублей соответственно.

Под капотом спорткаров расположен 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор мощностью 585 лошадиных сил с индексом M256. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая КПП. Привод - полный. Разгон до 100 км/ч составляет 4 секунды.

Опираясь на данные из объявления, все машины доступны в максимальном исполнении с панорамной крышей, расширенной отделкой салона кожей, системой кругового обзора, музыкальной системой Burmester и адаптивными фарами. По заверению продавцов, автомобили русифицированы и имеют необходимые документы для постановки на учет.

Седаны представлены в черном и белом цвете с различными вариациями исполнения интерьера.

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