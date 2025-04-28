В РФ заблокировали почти 200 тысяч пользователей электросамокатов

По данным издания РБК, статистику привели компании Яндекс Go, Whoosh и «МТС Юрент». Операторы заблокировали 190 тысяч граждан за нарушения правил эксплуатации техники. По сравнению с прошлым годом количество штрафов выросли в четыре раза. Эксперты связывают тенденцию с увеличением спроса на электросамокаты, а также совершенствование систем выявления нарушений.

© Motor.ru

По данным кикшеринговых сервисов, треть зафиксированных нарушений связана с использованием электросамокатов несовершеннолетними, а также передачей устройств в управление детям. В компаниях сообщили, что научились лучше выявлять использование техники детьми благодаря техническим решениям, а также сотовым данным операторов, банковским сервисам и обращениям граждан с фото- и видеодоказательствами.

Семьдесят процентов нарушений с начала сезона связано с неправильной парковкой самокатов. Далее с показателями 15 и 10 процентов расположились проезды на пешеходном переходе и совместная езда на одном устройстве. Кроме того, россиян штрафовали за движение в неположенных местах и повреждение электросамокатов.

В начале апреля в России рассматривали возможность запрета езды на электросамокатах по тротуарам. Кроме того, власти могут изменить классификацию подобных устройств в ПДД.