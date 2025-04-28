Стало известно, на какой машине будет передвигаться глава КНР по Москве

Председатель Китайской Народной Республики будет передвигаться по городу на автомобиле Hongqi N701. Это государственный лимузин, который невозможно приобрести в свободном доступе.

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По некоторым данным, Hongqi N701 оснащён бронёй военного образца, пуленепробиваемыми стёклами и шинами Run-Flat, что обеспечивает защиту от автоматического оружия, взрывов и атак с применением гранатомётов.

Впервые этот автомобиль был замечен во время визита китайского лидера в Гонконг в 2022 году. Найти официальную информацию о характеристиках машины не представляется возможным, но есть предположения, что он оснащён двигателем V8 с двойным турбонаддувом или V12.

Премиальный бренд Hongqi занялся массовым выпуском автомобилей только в 2018 году. До этого времени на протяжении 50 лет производитель создавал машины только для нужд госорганов.

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По данным агентства, Hongqi передает 20 представительских седанов Hongqi H9 и 10 бизнес-минивэнов HQ9 для транспортировки гостей во время праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.