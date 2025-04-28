Toyota раскрыла главное преимущество нового Prado 250

Старший директор по связям с общественностью филиала FAW-Toyota У Гуан в интервью с китайским порталом Autohome назвал ключевое отличие модели шестого поколения. Специалист заявил, что Land Cruiser Prado 250 позволяет легко справляться с бездорожьем даже начинающему водителю. В отличие от Land Cruiser Prado 150, для преодоления сложных участков не нужен опыт: «порог вождения значительно снижен».

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У Гуан объяснил, что в горах или болотистой местности вождение по бездорожью очень опасно, но за рулём Land Cruiser Prado 250 достаточно всего лишь задавать верное направление и нажимать на педаль акселератора: остальное автомобиль сделает за водителя. Представитель Toyota считает, что возможность покорения офф-роуда неподготовленными водителями — очень хорошая новость.

Также японская марка отметила прогресс Land Cruiser Prado в оснащении: есть панорамный люк, холодильник, информационно-развлекательный комплекс с аудиосистемой JBL с 14 динамиками. В городской среде внедорожник стал комфортнее, при этом при необходимости можно покорить Тибет, ведь постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen сохранён.

Toyota похвасталась, что раньше владельцами Land Cruiser Prado были мужчины старше 50 лет, но теперь внедорожник стал привлекать более молодую аудиторию. В шестом поколении средний возраст покупателя составляет 30-40 лет, и для компании это позитивно.