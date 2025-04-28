Weichai показал дизель с ресурсом на 50% больше, чем у КамАЗа

Китайская марка объявила о начале серийного производства моторов серии H/T 2.0. В гамме три агрегата рабочим объёмом 12, 14 и 15 литров, заявленный срок службы — 2,2 миллиона километров, что почти в полтора раза превосходит ресурс шестицилиндрового двигателя тягача КамАЗ К5 (до 1,5 миллиона километров). Также обещаны выдающийся КПД и топливная экономичность.

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На пресс-конференции Weichai заявили о достижении уровня термического КПД 53,09% — для серийных грузовых дизелей это отличный показатель. По сравнению с аналогами такого же рабочего объёма расход топлива обещают снизить как минимум на пять процентов, а по сравнению с грузовиками прошлого поколения с КПД до 46% экономия на горючем составит до 14%.

Для базового 12-литрового дизеля заявлен пиковый крутящий момент до 2400 Нм, то есть такой агрегат может использоваться в составе автопоезда грузоподъёмностью 31 тонну. При этом оптимизация конструкции позволила снизить снаряжённую массу грузовика на 150 килограммов. «Средний» 14-литровый дизель развивает до 2750 Нм крутящего момента, что позволяет сократить время разгона до 80 км/ч на 20%. Наконец, флагманский двигатель выдаёт 3200 Нм крутящего момента.

Weichai утверждает, что заявленный ресурс новых дизелей — 2,2 миллиона километров, что намного превышает стандарты отрасли. Средний ежегодный пробег китайских магистральных грузовиков — 250 тысяч километров, то есть до капитального ремонта пройдёт минимум восемь лет. Интервал замены масла тоже увеличен до 150 тысяч километров.